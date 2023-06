Asllani: “Non c’è alcuna possibilità che lasci l’Inter. Voglio crescere ancora grazie a Brozovic e Calhanoglu”

Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter e della Nazionale albanese, intervistato da TV Klan, durante il ritiro in Nazionale, ha parlato del suo futuro in nerazzurro, affermando il suo desiderio di voler restare, pur sapendo di trovare poco spazio.

Queste le sue parole: “Un trasferimento in prestito per giocare con continuità? No, perché sono cresciuto molto imparando da Brozovic e Calhanoglu e non c’è alcuna possibilità che lasci l’Inter. Posso crescere ancora molto in nerazzurro. Sono consapevole che lo spazio per giocare non sarà molto ma voglio ritagliarmi le mie chance e dimostrare il mio valore”.

Foto: Instagram Inter