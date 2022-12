Asllani: “L’errore contro il Barcellona? Per 4 giorni non sono riuscito a dormire”

Il giovane centrocampista albanese dell’Inter, Asllani, ha parlato di cosa ha provato dopo l’errore con il Barcellona durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole: “L’errore con il Barcellona? Se non ci penso io, c’è sempre qualcuno che me lo ricorda. Per 4 giorni non sono riuscito a dormire, passavo le notti a riguardare quell’azione. La palla volevo passarla, ma ho sbagliato lo stop e quindi ho calciato. Pensavo di fare gol, ero sicuro. I miei compagni mi hanno consolato perchè mi hanno visto distrutto.”

Foto: Instagram Inter