Asllani-Inter: base di intesa e nessuna sorpresa! Satriano e i retroscena. Le cifre

Kristjan Asllani vede Inter. Incontro molto positivo, base di intesa, il centrocampista albanese classe 2002 con passaporto italiano ormai è nerazzurro in pectore. I primi sondaggi risalgono addirittura all’8 maggio e ve li abbiamo raccontati quando il Milan aveva mosso dei passi, condizionati soprattutto alla necessità di lasciarlo per un’altra stagione all’Empoli. Tutto questo perché i rossoneri hanno bloccato da tempo Renato Sanches. L’Inter è entrata con forza e decisione nella trattativa, ha convinto Asllani ad accettare il nerazzurro (lui vorrebbe giocare sempre) per crescere all’ombra di Brozovic. Un grande colpo, accordi da noi anticipato lunedì 6 giugno. Il summit di oggi con l’Empoli ha portato agli accordi: 4 milioni di prestito oneroso, 10 per l’obbligo di riscatto più una contropartita tecnica. L’attaccante Satriano è quello individuato, con il massimo gradimento del club toscano: sarà lui a sciogliere le ultime riserve dopo l’esperienza al Brest, l’Empoli lo ha scelto, per Satriano sono arrivati altri tre sondaggi (non solo dall’Italia). E comunque la contropartita non mette minimamente in discussione l’operazione: Asllani all’Inter, nessuna sorpresa.

Foto: Facebook Empoli