Asllani: “Giocare con tanti campioni è motivo d’orgoglio. Calhanoglu? Mi auguro che rientri perché ci serve”

Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, si è espresso ai microfoni di DAZN al termine del netto successo per 5-0 ottenuto contro l’Hellas Verona: “Sono rientrato il mese scorso dalla nazionale, dopo il problema al ginocchio e sono contento che il mister abbia fiducia in me. Va capito quando abbassarci e quando stare più alti, oggi siamo contenti di averla chiusa nel primo tempo perché queste partite non sono mai facili. Ormai sono con questi ragazzi da tre anni, per me giocare con tanti campioni è motivo di orgoglio, allenandomi con loro posso crescere molto prima”.

Calhanoglu: “Vediamo giorno per giorno. Io mi auguro che rientri Calha perché ci serve, sappiamo che giocatore è”.

Foto: Instagram Inter