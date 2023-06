Asllani: “Essere un giocatore dell’Inter è un sogno. Rimarrò in nerazzurro anche in futuro”

Dal ritiro dell’Albania ha parlato il centrocampista Kristjan Asllani. Ecco le parole del calciatore dell’Inter alla stampa locale: “E’ normale che fossi in una squadra che voleva vincere ogni partita. Alla fine ho vinto due Coppe con l’Inter. Ora sono in Nazionale, vogliamo vincere tutti gli incontri e realizzare il sogno di andare all’Europeo. Sono un giocatore dell’Inter e per me questo è un sogno. Ovviamente continuerò a stare all’Inter anche in futuro. Ho avuto pochi minuti in campo ma quando vedo i giocatori che ci sono lì, penso sia un sogno stare con loro. Ora sono arrivato in Nazionale e voglio che facciamo del nostro meglio”.

Foto: Instagram Inter