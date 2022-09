Asllani: “È normale che non abbia giocato. Ho 20 anni e sono in una squadra molto forte”

Kristjan Asllani, intervenuto in conferenza stampa con l’Albania, ha parlato anche del poco spazio avuto, fino a questo momento, con la maglia dell’Inter: “È normale che non abbia giocato, ho 20 anni e sono arrivato in una grande squadra. Devo avere pazienza, perché un giocatore fortissimo come Brozovic gioca nel mio ruolo e io sto imparando tanto da lui. Ora che sono in Nazionale penso solo alla Nazionale, quando torno vedremo cosa succederà. Mi alleno bene, sono un professionista. Quando avrò l’opportunità, darò il massimo”.

Foto: Sito Inter