Asllani: “Che gioia immensa essere all’Inter. Sono più felice del primo gol in Serie A”

Kristjan Asllani ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter dopo l’ufficialità del suo passaggio ai nerazzurri.

Queste le sue parole: “Essere qui è un’emozione bellissima. Ho 20 anni, indossare questa maglia è un’emozione unica. Voglio dare il massimo”.

Sei nato in Albania ma sei cresciuto in Italia. Ti saresti mai immaginato di arrivare all’Inter?

“No, mai. Sono partito dall’Albania che avevo due anni, ho fatto le scuole qui e ho iniziato a giocare in Italia. Non me lo sarei mai immaginato”.

A chi ti ispiri? Come ti racconteresti?

“Da piccolo non mi staccavo mai dal pallone. Guardo tutte le partite perché mi piace rubare qualcosa ad ogni giocatore, e ora ho la fortuna di giocare con Brozovic che è un mediano fortissimo”.

Quali sono i tuoi obiettivi?

“I miei obiettivi ancora non li so, penso di passo in passo. Sono felice di aver esordito in A così presto, ringrazio l’Empoli e gli devo molto, ma ora sono qua e cercherò di dare il massimo”.

Il primo gol in Serie A proprio contro l’Inter.

“Ero molto felice, ora sono ancora più felice però”.

Ai tifosi cosa dici?

“Io sono pronto e gli dico di supportarci il più possibile”.

