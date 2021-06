Ashley Young, visite mediche con l’Aston Villa

Ashley Young ha deciso di lasciare l’Inter e tornare in Inghilterra. Il laterale inglese – come riportano i media inglesi, ma anche la Gazzetta dello Sport – sta facendo le visite mediche con l’Aston Villa dove arriverà a parametro zero. L’Aston Villa è il club che lo ha lanciato, infatti Young ha vestito la maglia dei Villans dal 2007 al 2011. Young, che ha il contratto in scadenza con l’Inter il 30 giugno, ed è libero di accordarsi con qualsiasi squadra.

Foto: Sito ufficiale Inter