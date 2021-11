Ashley Cole: “Ancelotti è stato fondamentale per la mia carriera. Lui, Wenger e Mourinho tre maestri”

L’ex esterno Ashley Cole, ora nello staff dell’Under 21 della Nazionale inglese, ha parlato al Daily Mail in merito alla sua carriera, analizzando l’importanza che hanno avuto i vari tecnici per diventare un grande calciatore.

Queste le sue parole: “Carlo Ancelotti è stato fondamentale per gestire l’uomo, ha tirato fuori il meglio da me. Ha organizzato sessioni di allenamento in cui volevi essere sempre sul campo. Mi ha fatto sentire molto al sicuro ed è stato molto disponibile e questo ha davvero tirato fuori il meglio di me. Arsene Wenger ha lasciato che il gioco fosse l’insegnante. Devo dire che ho imparato molto dai miei errori. Poi su Mourinho posso dire che aveva piani di gioco sorprendenti in termini di dettagli e di tattica”.