Asensio: “Vogliamo passare ed eliminare il Barça, non fare un favore al Real Madrid”

Durante l’intervista concessa ad AS, Marco Asensio, centrocampista offensiva del Paris Saint-Germain, ha così parlato in vista della sfida di mercoledì contro il Barcellona: “Eliminare il Barça per fare un favore al Real? Beh, il primo favore sarebbe per noi. Siamo noi che vogliamo passare, siamo entusiasti e ci stiamo già preparando per la gara. Abbiamo l’andata in casa, sarà importante fare un buon risultato, i nostri tifosi ci sosterranno. Siamo entusiasti, arrivano i mesi in cui puoi vincere i titoli”.

Foto: sito PSG