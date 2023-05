Asensio vicino alla Premier League: forte l’interesse dell’Aston Villa

Marco Asensio è uno dei calciatori con le valige in mano, in partenza dal Real Madrid. Il suo contratto non sarà rinnovato e il suo nome è uno dei pezzi pregiati del mercato a parametro zero. Tante le squadre interessate all’attaccante spagnolo, tra cui anche il Milan oltre al solito PSG. Dalla Spagna arrivano conferme su un forte interesse delle ultime ore. Il club più vicino ad Asensio sembra essere l’Aston Villa. Il club di Premier League può contare sulla mediazione del suo tecnico, lo spagnolo Unai Emery. Dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Conference League, il club di Birmingham è intenzionato a piazzare il primo colpo importante per il panorama europeo. L’offerta sarebbe già stata inviata al calciatore che potrebbe accettare in tempi brevi.

Foto: Instagram Real Madrid