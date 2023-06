Asensio saluta il Real Madrid: “In questi anni ho realizzato un sogno”

Addio di Raul Asensio al Real Madrid. Il ragazzo, prodotto della cantera madrilena, lascerà la casa madre, e ha salutato on un toccante video su Instagram.

Queste le sue parole: “Cari madridisti, oggi mi rivolgo a voi con un groppo in gola e il cuore pieno di sentimenti contrastanti. Sin da quando ero molto giovane, il Real Madrid è diventato la mia passione, il mio sogno e il mio obiettivo più caro e ho avuto il privilegio di far sì che questo sogno si realizzasse in questi anni meravigliosi. Vorrei cogliere l’occasione per esprimere la mia più profonda gratitudine al Real Madrid, al presidente, al suo consiglio, agli allenatori e a tutte le persone che lavorano instancabilmente dietro le quinte per rendere questo club un’istituzione così speciale. Vorrei anche menzionare i miei compagni di squadra. Insieme abbiamo vissuto momenti di gloria, combattuto in ogni battaglia e celebrato vittorie indimenticabili. Ma non posso dimenticare la vera ragione dell’essere parte del Real Madrid, ovvero i suoi incredibili tifosi. Sono l’anima e il motore di questo club. La vostra passione, il vostro incoraggiamento e il vostro amore incondizionato sono ciò che ci spinge a dare il massimo in ogni partita e a vivere notti indimenticabili che porterò sempre con me. Tuttavia, è giunto il momento in cui devo prendere una decisione difficile. Ho deciso di intraprendere una nuova strada nella mia carriera alla ricerca di un progetto in cui posso raggiungere nuovi obiettivi. Grazie a tutti cari madridisti per tutto il vostro supporto incondizionato. Ci ritroveremo lungo questa meravigliosa strada del calcio. Un madridista nel cuore”.

Foto: Instagram personale