Asensio: “Non ho mai considerato di lasciare il Real Madrid. Ancelotti mi dà fiducia”

Marco Asensio attaccante del Real Madrid ha parlato a El Larguero, parlando del suo amore per il Real.

Queste le sue parole: “Non ho mai considerato di lasciare il Real Madrid. Ho molta fiducia in me stesso Negli anni ho imparato a valorizzare tutti gli anni in cui sono stato qui. Voglio lasciare un segno nel Real Madrid. Ancelotti? Mi ha sempre dato fiducia e unita alle sue idee aiuta a fare meglio in campo”.