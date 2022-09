Asensio non chiude la porta al Barça. Poi rivela: “Ancelotti fondamentale per la mia permanenza”

Marco Asensio ha parlato del suo futuro ai microfoni di El Partidazo de la COPE. E sull’eventuale approdo al Barcellona, ​​club molto attento alla sua situazione, l’attaccante del Real Madrid non ha escluso nulla. Alla domanda diretta se ci sia la possibilità di andare al Barça, Asensio ha dichiarato che “da gennaio posso firmare per qualsiasi club ed è normale che escano molte voci”. Poi ha chiarito: “Non ci ho pensato, né ho analizzato la situazione, non so dare una risposta. Sinceramente non so neanche se mi abbiano chiamato. Sono concentrato sul presente. Vedremo cosa succederà, non si sa mai nel mondo del calcio”. L’esterno ha ammesso, infine, che agosto è stato difficile perché “c’erano opzioni per lasciare il Real Madrid”, ma “la fiducia che Ancelotti è stata fondamentale per non partire”.

Foto: Instagram Asensio