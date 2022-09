Asensio, nessuna cessione in arrivo. Rimarrà al Real Madrid fino al 2023

Marcos Asensio ha preso una decisione relativa al suo futuro: rimarrà nel Real Madrid fino a quando non terminerà il suo contratto col club, nel 2023. Si chiude così uno dei grandi “casi” di questa finestra di calciomercato. Il calciatore è stato nel mirino di varie squadre, ma nessuna ha presentato un’offerta ufficiale per lui e, riporta As, considerando la situazione, ha scelto di continuare il percorso tra le fila dei Blancos. Per fare ciò, conterà ovviamente sull’aiuto di Carlo Ancelotti, al quale ha comunicato l’intenzione di proseguire.

Foto: Twitter Real Madrid