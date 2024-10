Asensio: “Le Classique? La data è in grassetto sul calendario”

Mancano due giorni allo scontro diretto tra PSG e Marsiglia. Marcos Asensio ne ha così parlato PSG TV : “Se ho sentito parlare de Le Classique? Sì, appena sono arrivato! È una delle cose di cui si parla subito. La data è in grassetto sul calendario! Mi spiegano che è una partita molto importante per il Paris Saint-Germain, per tutto il club e per i tifosi. L’anno scorso ho avuto l’opportunità di vincere entrambe le classiche, un’esperienza fantastica”.

Poi ha proseguito: “Tutti nel club sanno quanto sia importante, quanto sia importante il Classic per noi giocatori. Cercheremo di vincerlo. Vogliamo che i tifosi del Paris Saint-Germain siano orgogliosi di noi, come lo sono stati la scorsa stagione”.