Asensio: “Il club viene prima di tutto. Bisogna avere rispetto per il PSG”

Marco Asensio, da poche settimane nuovo attaccante del PSG ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche a una domanda su Mbappé, senza mai nominarlo, ma parlando della sua idea di vedere il calcio e un gruppo squadra.

Queste le sue parole: “Alla fine della giornata, un club deve essere al di sopra di tutti gli altri. E bisogna sempre avere molto rispetto per il PSG. Penso che tutti noi qui in Giappone lo facciamo. Non ho da aggiungere altro, la società saprà come risolvere la questioni che ritiene delicate. Noi pensiamo solo ad allenarci e giocare”.

Sulle prime settimane di lavoro: “Mi piacerebbe poter parlare con tutti. Noi mescoliamo spagnolo e inglese, ma la cosa importante è imparare il francese. Non solo per poter parlare con i giocatori, ma anche per poter parlare con tutte le persone che lavorano nel club. Spero che entro la fine dell’anno sarò in grado di parlare francese con loro”.

Foto: sito PSG