Asensio e un gesto atipico. Il messaggio all’ex agente: “Sei parte della mia famiglia”

Parole e sentimenti non comuni nel mondo del calcio, che ci restituiscono la netta percezione di essere al cospetto di una brava persona, prima che di un sublime calciatore. Come noto, Marco Asensio ha cambiato agente e si è affidato a Jorge Mendes (che potrebbe dunque agevolarne l’addio, con il Milan che resta uno dei club che hanno messo il classe ’96 sul proprio taccuino), chiudendo così (di mutuo accordo) il rapporto lavorativo con Horacio Gaggioli, suo storico procuratore. È proprio Gaggioli il destinatario di un educato messaggio rivoltogli proprio da Asensio attraverso Instagram: “Sei stato una parte fondamentale affinché io potessi realizzare il mio sogno e non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me. Apprezzo la tua comprensione e il tuo supporto in questo nuovo passo che ho fatto ora. Fai parte della mia famiglia e questo non cambierà. Grazie mille per avermi accompagnato in questo cammino, amico mio“.

Foto: Instagram Asensio