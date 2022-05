Asensio: “Al Real Madrid la competizione è inevitabile. Sono pronto a giocarmela con chiunque”

Marco Asensio, attaccante del Real Madrid, ha parlato ad AS del suo futuro e della concorrenza in attacco in casa madrilena.

Queste le sue parole: “Il mancato arrivo di Mbappé al Real? Ha valutato bene i pro e i contro e ha pensato che rinnovare fosse la soluzione migliore. Dobbiamo rispettare la sua decisione. Il mio contratto? Non ho parlato con il club. C’è sempre stata concorrenza e non parliamo della stessa posizione. Ma in questo club la competizione è inevitabile. Sono pronto a combattere chiunque”.

Foto: Twitter Real