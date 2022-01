Asencio si presenta a Lecce: “La concorrenza non mi spaventa, voglio far bene e portare il club in alto”

Raul Asencio in conferenza stampa si è presentato al Lecce.

Queste le sue parole: “La scelta di venire qui nasce da lontano, in passato ero già stato contattato dal Lecce e quando a Natale mi ha chiamato il ds Trinchera ho capito la grande voglia che avevano di accogliermi. Conosco bene questo club, anche da avversario ho sempre capito che era una squadra ambiziosa, che ha voglia di migliorare. La Serie B la conosco bene da anni, ma quest’anno il campionato è molto combattuto e ci sono più squadre che puntano in alto rispetto al passato. Ho quasi 24 anni e penso di non aver buttato anni di carriera, mi sono serviti come esperienza anche se non ho fatto quanto volevo e quanto potevo, ma quest’anno può essere diverso anche perché questa volta sono di proprietà del Lecce e non in prestito. La concorrenza non mi spaventa, darò tutto per questa maglia, voglio far bene, e portare il Lecce in alto”.

Foto: Twitter Lecce