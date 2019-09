Ascoli, ufficiale l’ingresso nel CdA di Carlo Neri. La nota

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Ascoli Calcio si arricchisce di una nuova figura professionale, il Dott. Carlo Neri, che affiancherà Giuliano Tosti, Gianluca Ciccoianni, Vittorio Cimin, Massimo Ferrara e Andrea Leo. Laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali, Neri è inserito da molti anni in una importante società governativa in qualità di responsabile delle relazioni istituzionali e del marketing internazionale; ha partecipato a molte missioni internazionali, incentrate sul tema dell’export, degli investimenti e dei finanziamenti alle imprese. Relatore in molte Università italiane ed estere e in convegni nazionali e internazionali sul tema della internazionalizzazione delle imprese.