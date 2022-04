Ascoli, Sottil entusiasta: “È il miglior risultato della mia carriera”

L’Ascoli è aritmeticamente ai playoff e, al termine della notevole vittoria ottenuta quest’oggi 1-0 sul campo della Cremonese, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Andrea Sottil: “A livello professionale è il mio miglior risultato. I ragazzi si sono messi a testa bassa quando sono arrivato e abbiamo raggiunto una salvezza incredibile e insperata. Poi siamo ripartiti quest’estate per fare un percorso fantastico, ora ce la giocheremo ai playoff e possiamo migliorare ulteriormente la classifica. Sono contento per i ragazzi, il presidente, lo staff e tutto il team Ascoli. Adesso ci riposiamo e poi penseremo a battere in casa la Ternana per chiudere più in alto possibile in classifica. La squadra sta bene, finalmente ho recuperato tutti i ragazzi e si vede che tutti sono determinati, sia chi entra che chi parte dal 1′. È la quarta partita in cui non prendiamo gol, andiamo avanti così e pensiamo a riposarci“.

Foto: sito ufficiale Ascoli