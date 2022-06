Ascoli, Pulcinelli a Ibiza per incontrare Inzaghi

Come a più riprese dichiarato dal patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli attraverso Instagram, Pippo Inzaghi è la prima scelta per la panchina del Picchio. L’ex allenatore del Brescia ieri era a Formentera e, come ribadito proprio da Pulcinelli, quest’oggi sarà a Ibiza per un incontro tra le parti, nel corso del quale si cercherà di raggiungere l’intesa per permettere l’inizio di questa nuova era al sodalizio bianconero.

Foto: Twitter Brescia