Ascoli ko con il Frosinone ma tra le polemiche. Il presidente Pulcinelli: “Denuncerò per danni l’arbitro Marinelli”

Il Frosinone di Grosso ha battuto 1-0 l’Ascoli nell’anticipo della 14a giornata di Serie B. Ma è un post gara infuocato, con i marchigiani che si sono scagliati contro l’arbutro Marinelli, per alcune decisioni complicate e non condivise dai padroni di casa.

Durissimo l’attacco social del presidente dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli, che in una storia su Instagram ha scritto: “Denuncerò per danni l’arbitro Marinelli! In difesa dei miei interessi e dell’Ascoli Calcio”.