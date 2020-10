Ascoli, incidente in Croazia per Ninkovic: ricoverato in ospedale

Brutto incidente per Nikola Ninkovic, calciatore dell’Ascoli, sulle strade di Zagabria, in Croazia. Il calciatore, uscito dal giro del club bianconero ma ancora ufficialmente in rosa, si è schiantato contro un camion nei pressi di Lipovljani mentre era a bordo della sua Porsche nel primo pomeriggio di oggi. Adesso è ricoverato in ospedale a Sisak come riportato da 24sata, e ha riportato un trauma cranico.

Foto: sito Ascoli