Ascoli, Cedibi Srl ha rilevato il 20% del capitale sociale da Distretti Ecologici. Il comunicato

Di seguito il comunicato: “Si comunica che nella giornata di giovedì 11 aprile 2024 la società CEDIBI S.r.l., già socia dell’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., ha rilevato da Distretti Ecologici S.p.A. n. 200.000 azioni ordinarie pari al 20% del capitale sociale della società bianconera, a conferma dell’impegno e della fiducia di CEDIBI S.r.l. nel progetto.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. ringrazia la società Distretti Ecologici S.p.A. per il supporto e la passione profusa in tutti questi anni e per la disponibilità a continuare a sostenere la squadra in qualità di sponsor partner”.

Foto: Twitter Ascoli