Ascoli, Bidaoui dopo il rinnovo: “Volevo rimanere, accordo trovato velocemente”

Dopo il prolungamento di contratto con l’Ascoli, Soufiane Bidaoui ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero: “I primi contatti col Direttore per il rinnovo ci sono stati al rientro dalle vacanze, abbiamo trovato subito l’accordo. Ad Ascoli mi sono trovato molto bene fin dall’inizio, abbiamo un bel gruppo e sto bene con tutti i miei compagni. Ho avuto altre offerte, ma ero intenzionato a rimanere qui, non volevo muovermi. La stagione scorsa è stata la migliore in carriera in termini di gol, spero di ripetermi e anzi superarmi nel prossimo campionato, ci proverò. Fra gli 8 gol della stagione passata, il più bello è stato contro il Frosinone, mentre il più importante quello a Parma anche perché ha portato tre punti. A livello di squadra ci piacerebbe ripetere il rendimento avuto l’anno scorso”.

Foto: Sito Ascoli