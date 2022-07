ASCACIBAR, LA “GARRA” A DISPOSIZIONE DELLA CREMONESE

Classe 1997, statura media, mediano dai piedi buoni, argentino. Stiamo parlando di Santiago Ascacibar prossimo acquisto della Cremonese. In patria è paragonato a Javier Mascherano. Qualche centimetro in meno del campione del Barcellona, ma la “garra” è la stessa. Ha iniziato a muovere i primi passi a 8 anni, quando l’Estudiantes si accorge del suo talento. Il presidente del club è Juan Sebastian Veron, non uno qualunque, che da subito consiglia a Ascacibar di studiare per trovare continuità anche in Europa. Poi arriva l’esordio in Primera e tutto cambia. La sua vita calcistica e privata. La prima volta è proprio affianco al suo idolo Veron che nel 2017 tornò in campo in una partita di Copa Libertadores contro il Barcelona de Guayaquill.

Corsa, cuore e polmoni lo portano in Europa, più precisamente in Germania, quando nel 2018 lo Stoccarda lo acquista per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Le cose non vanno bene perché la squadra retrocede ma nonostante questo l’argentino colleziona 68 partite senza segnare un gol. Nel 2020 il passaggio all’Hertha Berlino, col club bianco azzurro colleziona 49 gare segnando un gol.

Il mediano ha preso parte a tutte le under della selezione argentina e nel 2018 ha esordito in prima squadra. Ora l’arrivo in Italia a disposizione di Alvini, con la Cremonese. Sarà il polmone del centrocampo dei grigiorossi. Un colpo importante messo a segno da Braida.