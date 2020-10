Asamoah saluta l’Inter: “Grazie per questi due anni, in bocca al lupo”

Kwadwo Asamoah ha rescisso il suo contratto che lo legava all‘Inter. Il mediano ghanese, classe 1989, lascia dopo due stagioni e ora è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Come al solito, le frasi di saluto sono lasciate ai social e il centrocampista ha salutato su Instagram la piazza interista e i compagni: “Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, la società, i miei compagni e non ultimi tutti i tifosi nerazzurri, siete grandi! In bocca al lupo per tutto”.



Fonte Foto: Twitter Inter