Asamoah: “Conte pretende sempre il massimo. Sto molto bene, però mi manca segnare”

Kwadwo Asamoah è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale dell’Inter in vista del match contro il Bologna, nel consueto appuntamento con Matchday Programme. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Sono tornato a fare il quinto di centrocampo: un ruolo che mi piace ma che comporta tanto sacrificio. Tutti noi in squadra sappiamo cosa fare. Conte vuole sempre il massimo da tutti noi ma soprattutto ci prepara al meglio: in partita ma anche in allenamento”.

“Mi manca segnare. Non ci penso quando gioco perché il mio obiettivo è aiutare la squadra a vincere le partite, ma non vedo l’ora di ritrovare la gioia del gol. Sarebbe una carica di energia e fiducia”.

Foto: Twitter ufficiale Inter