Il quotidiano As, conferma che Cristiano Ronaldo è stanco della Juventus. Il suo campionato, nonostante i 25 gol, non è entusiasmante per via dei risultati con la squadra. Il portoghese vorrebbe tornare al Real Madrid, ma il club madrileno non si è ancora mosso. Ronaldo ha ancora un anno di contratto con i bianconeri e secondo As occorrono 25 milioni per prenderlo.

