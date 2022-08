AS: Piqué disposto a giocare gratis, il Barça opta per la riduzione dell’ingaggio

Proprio come accaduto un anno fa, quando Gerard Piqué si è abbassato lo stipendio per consentire al Barcellona di ingaggiare Eric Garcia e Memphis Depay poche ore prima che iniziasse la Liga, ora la storia si ripeterà. Il difensore catalano, riporta AS, cambierà le condizioni del suo contratto, che saranno notevolmente ridotte. Tutto questo per far in modo che il club possa registrare gli acquisti effettuati quest’estate. Piqué si era offerto persino di giocare gratuitamente nel corso della cena della scorsa settimana con Joan Laporta. La società non ha accettato che lo spagnolo giocasse senza esser pagato, ma il suo nuovo stipendio subirà una riduzione in virtù dell’esigenza di tesserare i nuovi innesti e ufficializzare i rinnovi di Dembélé e Sergi Roberto. Allo stesso modo, anche Sergio Busquets, che lunedì ha incontrato la dirigenza del club, sta negoziando una diminuzione dello stipendio, che potrebbe esser accompagnato da un prolungamento per un altro anno.

Foto: Twitter Barcellona