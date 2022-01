AS, Daniele Piraino (ag.Diawara): “ Vuole il Valencia”

L’agente del calciatore ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di AS:“La strada di Amadou (Diawara) va decisa in questi giorni. Club italiani e francesi sono interessati, ma il suo sogno è giocare per il Valencia. All’incontro con la Roma è stato deciso che dovrà partire e per ora posso solo dire che è entusiasta del Valencia”.

FOTO: Profilo Instagram di Diawara