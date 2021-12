As: Mbappé può firmare a breve con il Real Madrid

Il destino dell’attaccante del Psg e della nazionale francese Kylian Mbappè sembra ormai scritto: il giocatore in scadenza a giugno 2022 da domani sarà libero di trattare e firmare con un nuovo club per il trasferimento nella sessione di mercato estiva. La trattativa con il Real Madrid va avanti da mesi, l’accordo è già stato trovato e non è da escludere che Mbappé possa firmare a breve il suo nuovo contratto con i blancos, lasciando a giugno l’annuncio ufficiale per non creare scompensi all’interno dello spogliatoio delle due squadre. FOTO: Twitter Psg