As: Manchester United, intesa per il rinnovo di Garnacho fino al 2028

Il Manchester United ha trovato un accordo col talento 18enne Alejandro Garnacho. Secondo quanto riportato da As, il giovane attaccante sarebbe pronto a firmare un nuovo accordo coi Red Devils fino al 2028. Mancherebbero da sistemare – si legge – solamente gli ultimi dettagli a livello di diritti d’immagine per concretizzare l’intesa fra le parti e blindare Garnacho. Garnacho, ormai nel giro della prima squadra di mister Ten Hag, ha realizzato 2 gol e 4 assist in questa stagione.

Foto: Instagram Manchester United