AS: Luis Enrique ha rifiutato per tre volte il rinnovo offerto dalla Federcalcio spagnola

Dopo l’eliminazione ai rigori per mano del Marocco, oggi si è conclusa l’avventura di Luis Enrique sulla panchina della Nazionale spagnola. E dalla Spagna arrivano ulteriori dettagli sull’addio del commissario tecnico delle Furie Rosse. Secondo quanto riporta il quotidiano As, la decisione sulla separazione sarebbe stata presa dalla Federcalcio (RFEF) e non dal ct, nonostante negli scorsi mesi Luis Enrique stesso avesse rifiutato ben tre volte il rinnovo di contratto offertogli da Luis Rubiales. La medesima fonte aggiunge che alla Federcalcio spagnola non sono piaciuti certi atteggiamenti dell’allenatore durante il Mondiale, a partire dalle dirette su Twitch e, in particolare, quella dopo sconfitta col Giappone: “Un comportamento che non è piaciuto neanche nello spogliatoio“, si legge. Da qui la scelta di sollevarlo dall’incarico, affidando la panchina a Luis de la Fuente.

Foto: Instagram Luis Enrique