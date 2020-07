AS: Lazio-David Silva, trattativa in corso

Dalla Spagna arriva la notizia di mercato che riguarda la Lazio. Secondo quanto riporta il quotidiano AS, l’ex centrocampista del Manchester City, David Silva, sarebbe in trattativa con il club biancoceleste. Lo spagnolo, che si è svincolato, sarebbe una precisa richiesta del tecnico Simone Inzaghi. Nonostante le ricche proposte ricevute da Dubai, da Al-Alhi e Al-Nasr, il classe ’86 preferirebbe proseguire la carriera in Europa e in Champions. Nei prossimi giorni è attesa una decisione da parte del calciatore.

FOTO: Sito Premier