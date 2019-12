As, l’Atletico Madrid a caccia di un attaccante: Simeone punta due bomber della Serie A

L’Atletico Madrid necessita di un attaccante. La squadra, negli ultimi mesi, sta trovando numerose difficoltà sotto porta, e a pagarne le conseguenze sono i risultati. L’undici di Simeone occupa attualmente il sesto posto in Liga, a -6 dalla vetta e con appena 16 reti realizzate in 15 partite. L’infortunio accorso a Diego Costa ha complicato ulteriormente una situazione già critica e proprio per questo i biancorossi interverranno sul mercato per portare a Madrid una punta. Secondo quanto riferisce As, Simeone avrebbe richiesto alla dirigenza l’acquisto di Rodrigo, ma il costo rende l’operazione impossibile per gennaio. Le alternative, stando a quanto scrive il quotidiano spagnolo, porterebbero in Italia. Nel mirino dell’Atletico ci sarebbero Krzysztof Piątek e Andrea Belotti, entrambi valutati circa 35 milioni di Euro.

Foto: Marca