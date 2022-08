As: il Real Madrid pensa a Bruno Guimaraes in caso di cessione di Casemiro

Negli ultimi giorni si parla molto di un possibile sbarco di Casemiro al Manchester United. Stando quanto riportato ieri da Marca, il centrocampista brasiliano sta prendendo in considerazione l’offerta dei Red Devils, ma si trasferirà solo nel caso in cui l’offerta sarà irrinunciabile sia per lui che per i Galacticos. Il Real, dal canto suo – come si legge su As – sta già pensando al possibile sostituto del brasiliano e l’identikit porta al nome di Bruno Guimaraes del Newcastle. Il club inglese per lasciar partire il centrocampista chiede 52 milioni di euro.

Foto: De Talento