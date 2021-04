AS: il Real Madrid e Modric hanno trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2022

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid e Luka Modric avrebbero trovato l’accordo per il prolungamento del contratto del centrocampista croato per un altro anno. Con un contratto in scadenza a giugno di quest’anno, il 35enne avrebbe trovato l’accordo con i Blancos per il rinnovo di un anno del proprio contratto. Nello specifico, il croato avrebbe accettato il taglio all’ingaggio che gli è stato proposto dalla dirigenza. Adesso manca solo l’annuncio ufficiale.

Foto: Twitter personale