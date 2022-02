As: “Il grande rendimento di Odriozola fa sì che il Real se lo tenga in vista della stagione 2022/23”

Le buone prestazioni in maglia viola non sono passate inosservate a Madrid. Alvaro Odriozola, giunto in estate dalle merengues in prestito secco, secondo As potrebbe in estate tornare al Real, questa volta in pianta stabile. “Il grande rendimento dell’esterno di San Sebastian in casa della Fiorentina fa sì che il Real Madrid decida di ripescarlo quest’estate in vista della stagione 2022/23” scrive il quotidiano spagnolo. Il giocatore, si ricorda, è in prestito secco dal club di Florentino Perez.

FOTO: Twitter Odriozola