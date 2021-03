AS: Haaland senza Champions sarà addio al Dortmund

Come riportato da AS, il futuro di Erling Braut Haaland potrebbe essere lontano dal Borussia Dortmund. Tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions League dei tedeschi. L’attaccante norvegese non ha dubbi, senza Champions lascerà la “Ruhr”. Infatti, il talento dei gialloneri avrebbe già detto al suo procuratore, Mino Raiola, di voler cambiare squadra se il Borussia Dortmund, attualmente quinto in Bundesliga, non dovesse conquistare l’accesso alla prossima Champions League.

Il Borussia, quindi, dovrà certamente entrare tra le prime 4 in campionato se non vorrà perdere in maniera prematura il suo gioiellino.

Foto: Twitter Dortmund