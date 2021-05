As: “Futuro al Real, Zidane ci pensa”

Dopo la delusione europea, in casa Real Madrid , è tornato attuale il tema relativo al futuro di Zidane che ha il contratto in scadenza nel 2022. Il tecnico francese, come riportato dal quotidiano spagnolo AS, non è sicuro di rimanere: “Zidane ci pensa”, il titolo in prima pagina di questa mattina. Il Real vuole che l’allenatore continui anche la prossima stagione, ma l’ultima parola spetta a Zizou che rimane concentrato sull’obiettivo: “Penso alla Liga, il resto si vedrà dopo”.

FOTO: Sito ufficiale Real Madrid