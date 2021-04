AS, Florentino Perez: “La Super Lega non è morta, andiamo avanti”

Questa la prima pagina del quotidiano sportivo spagnolo AS. Nel taglio alto ancora spazio a Florentino Perez e alla Super Lega, dopo che in una intervista a El Larguero, ha dichiarato: “Sono triste e deluso. Non ho mai visto tanta aggressività. Una squadra inglese non era molto convinta. Alcuni non vogliono perdere privilegi. Senza la nuova competizione nessuno potrà ingaggiare Haaland o Mbappé “. Al centro spazio invece alla netta vittoria del Real Madrid per 3-0 sul campo del Cadice, grazie ad una prestazione super di Benzema (per lui 2 gol e 1 assist), che permette ai Blancos di agganciare l’Atletico in vetta.

FOto: AS 22-04-21