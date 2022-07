As: cena tra Laporta e Mendes. Si discute di Cristiano Ronaldo e non solo

In questi minuti sta andando in scena un incontro tra Joan Laporta, presidente del Barcellona, e Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riportato da As, tra gli argomenti di discussione c’è senza alcun dubbio il futuro della stella portoghese che sta meditando l’addio al Manchester United a causa della mancata qualificazione in Champions League. La stella portoghese potrebbe diventare più di una semplice suggestione per i blaugrana, visto anche l’opposizione che sta riscontrando il club spagnolo per arrivare a Robert Lewandowski. Ma non c’è solo CR7 come portata della cena. Gli altri nomi sul tavolo sarebbero quelli di Ruben Neves, Rafa Leao e Bernardo Silva.

Foto: Twitter Manchester United