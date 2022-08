AS: Braithwaite nel mirino di Celta Vigo e Getafe

Martin Braithwaite è fuori dai piani di Xavi e lascerà il Barcellona. L’attaccante danese probabilmente andrà a risolvere il proprio contratto fino al 2024 con i blaugrana. Secondo quanto rivela l’edizione odierna di AS, però, la carriera del calciatore potrebbe continuare in Spagna. Infatti – si legge – il Celta Vigo e il Getafe si sarebbero mosse per ingaggiare Braithwaite.

Foto: Twitter Barcellona