As: il Barcellona chiede a de Jong di ridursi l’ingaggio

Il Barcellona ha chiesto a Frankie De Jong di ridursi l’ingaggio a causa dei problemi finanziari che stanno colpendo il club guidato da Joan Laporta. Stando a quanto riportato da As, nonostante l’interesse proveniente dall’Inghilterra, in particolar modo dal Manchester United del suo ex tecnico Erik ten Hag, i blaugrana non vorrebbe far cassa con il centrocampista olandese e preferirebbero tenere il calciatore Oranje. Però, lo stipendio annuale del giocatore, pari a 16 milioni a stagione, sarebbe un effettivo problema per il Barcellona che avrebbe chiesto a de Jong un taglio netto per far fronte agli ostacoli finanziari da affrontare.

Foto: Twitter Barcellona