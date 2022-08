AS: Angelino molto vicino all’Hoffenheim

Nei giorni scorsi, il Lipsia ha ufficializzato l’acquisto di Raum dall’Hoffenheim. Adesso il club Red Bull è pronto a liberare Angelino. Stando quanto riportato da AS, il terzino spagnolo classe ’97 potrebbe fare il percorso inverso del neo acquisto Raum. Infatti – si legge – che l’Hoffenheim è vicino all’accordo per il passaggio di Angelino in bianco-blu. Sul giocatore, però, vengono segnalate altre squadre interessate quali Brighton, Barcellona e Siviglia.

Foto: Instagram Angelino