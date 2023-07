Arthur: “Voglio tornare a giocare. A Liverpool ho passato momenti difficili. Rispetto il contratto con la Juve”

Arthur Melo, centrocampista di rientro alla Juventus dopo il prestito al Liverpool, ha rilasciato una lunga intervista al Mundo Deportivo. Alcuni dei passaggi più rilevanti: “Sono stato sfortunato nell’ultima stagione, ma è tutto passato e mi sento molto meglio. Voglio tornare a giocare. A Liverpool ho passato momenti difficili, ma mister Klopp, il suo staff e i compagni mi hanno aiutato. Credo di aver imparato molto, come ogni volta che lasci la zona di comfort. Anche l’infortunio mi ha aiutato. Deve lavorare tutto il corpo, ma anche il cervello è un muscolo. La testa va tenuta a posto, da un anno lavoro settimanalmente con un mental coach, per me è una parte essenziale. E potessi tornare indietro, inizierei a farlo da subito”. Sul Barcellona, la squadra che ha lasciato in seguito a uno scambio con conguaglio con Miralem Pjanić: “Tutto molto bello, conservo ottimi ricordi, tutti positivi. Della squadra di adesso parlo molto con Frenkie de Jong, Busquets e Jordi Alba – anche se quest’ultimi due l’hanno appena lasciata- Sono grandi amici per me, quando potevo vedevo le loro partite. Sono tifoso del Barca e non devo nasconderlo, ho un affetto speciale per loro. Nel mondo del calcio può succedere di tutto, al Barcellona ho vissuto dei momenti veramente belli e lo stile di gioco mi favorisce. Quando sono arrivato la prima volta, ero troppo giovane. Ora sono un giocatore molto migliore”. Quindi gli è stato chiesto del contratto con la Juventus per le prossime due stagioni, fino a giugno 2025, e se i suoi piani prevedono il rientro stabile in Piemonte o sfide verso nuovi orizzonti: “In linea di principio tornerò a Torino, ma il mercato è molto lungo e non sappiamo cosa accadrà. Potrebbe nascere qualcosa di interessante per me e per la Juventus. Ho un contratto e lo rispetto, ma vedremo”. Su un potenziale trasferimento in Arabia: “No, ho solo 26 anni e credo di poter dare molto di più di quello che ho ottenuto fino ad ora. Voglio tornare a giocare al mio livello migliore, vincere titoli importanti in Europa e tornare nella nazionale brasiliana”.

