Arthur: “Sono nella fase migliore della mia carriera. Brasile? Devo concentrarmi sulla Fiorentina e meritarmelo”

Intervenuto nel podcast brasiliano Gringolândia il centrocampista della Fiorentina Arthur Melo ha ripercorso brevemente le tappe della sua carriera, sottolineando il suo ottimo momento di forma: “Dopo il Barcellona ho giocato nel campionato italiano e in Premier League e ho imparato molto. Mi sento più maturo. Fisicamente non sono mai stato al livello di oggi. Ho lavorato duro per arrivarci. Il calcio è molto dinamico e devi stare bene fisicamente. Sono molto contento della mia forma e dell’esperienza in questi tre campionati. Secondo me sono nella fase migliore della mia carriera”.

Infine, su un eventuale ritorno in Nazionale: “Per tornare in Nazionale devo fare la mia parte. Devo concentrarmi sulla Fiorentina, avere la continuità che ho e meritarmelo, e poi spero che l’allenatore Fernando Diniz si ricordi di me”.

Foto: Instagram Fiorentina